На курскую водяную мельницу будут возить туристов

Водяная мельница одна из самых старинных действующих в России Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курский областной краеведческий музей с 29 августа проводит экскурсии для туристов на водяную мельницу, которая находится в Пристенском районе. Они будут организованы по выходным дням с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Стоимость билета для взрослого составляет 30 руб., для ребёнка – 20 руб., дошкольникам бесплатно.

Экскурсии можно заказать в областном краеведческом музее или у туроператоров. Тем, кто воспользуется услугами и транспортом краеведческого музея, цена билета составит от 300 до 350 рублей.

Кроме мельницы в Пристенском районе туристов повезут и в Обоянский краеведческий музей.

Ближайшая поездка запланирована на 12 сентября, отъезд от областного краеведческого музея в 9:00. Всем желающим необходимо позвонить по тел.: 51-15-81 и заранее забронировать место.

Кроме того, можно добраться до Пристенского района и личным автотранспортом. Стоянка для этих целей организована.

Водяная мельница одна из самых старинных действующих в России, она построена в 1861 году. Запущена была недавно. В планах создать в этом месте этнодеревню. Здесь также будут проходить дегустации продукции. Свои предложения уже приготовили некоторые районы Курской области.