Фестиваль аэростатов, Курский детинец, концерт и фейерверк: куряне отметили День города

Два дня для курян и гостей областного центра работали десятки развлекательных площадо Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 и 6 сентября в Курске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Два дня для курян и гостей областного центра работали десятки развлекательных площадок.

На Боевке прошел фестиваль еды, кино и науки «Городской пикник». На Красной площади состоялась проходит открытая книжная выставка-ярмарка «Курск читающий-2020», прошли «Папа-старты». На площадке перед СКК состоялся любительский Чемпионат по спортивной мотоджимхане.

Праздничные мероприятия проходилаидва дня

В Первомайском парке прошел Третий фестиваль волонтерских и некоммерческих объединений «Добрый Курск». На Театральной площади развернулась площадка фестиваля «Курское яблоко». Для создания арт-объектов здесь установили специальные кубы и привезли семь тонн яблок. Здесь же молодожены, недавно вступившие в брак, исполнили свадебный вальс.

Самым ярким событием праздника стала грандиозный фестиваль аэростатов

В День города впервые за историю современного Курска для желающих была открыта территория Курского детинца. На ней организовали несколько творческих пространств.

Молодожены, недавно вступившие в брак, исполнили свадебный вальс

Самым ярким событием праздника стал грандиозный фестиваль аэростатов. На Театральной площади курянам весь вечер дарили праздничное настроение ВИА ГРА, Челси, Анастасия Стоун и Drumataka.

На Театральной площади развернулась площадка фестиваля «Курское яблоко»

Завершились мероприятия, приуроченные ко Дню города грандиозным фейерверком!