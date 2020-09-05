В Судже под Курском горел жилой дом

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

5 сентября 11:55 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании кирпичного жилого дома в Судже на улице Щепкина. На место происшествия приехали пожарные-спасатели 42 ПЧ Суджанского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Пожар локализовали в 12:03, ликвидировали - в 12:06. В кирпичном жилом доме размерами 9х12 метров выгорела кухня, стены имеют следы термического повреждения.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС России шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.