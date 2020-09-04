В Курске на Станционной произошел крупный пожар

Пожарные боролись с огнем в условиях сильного задымления Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

3 сентября в Курске на улице Станционной произошел крупный пожар. Загорелось административное здание, огонь захватил около 300 квадратных метров.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели 5 ПСЧ, 4 ПСЧ, 2 ПСЧ, 8 ПСЧ, 1 СПСЧ орода Курска, АСФ г. Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Пожарные боролись с огнем в условиях сильного задымления – в помещении хранились горючие материалы. Работали звенья газодымозащитников, вес боевой одежды составляет порядка 30 килограммов. На улице и внутри здания стояла аномальная жара.

Пожарные эвакуировали баллоны с краской, не допустили распространения пламени на соседние здания. В результате пожара огонь повредил кровлю на площади 300 кв.м, из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 44 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 22 человека и семь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.