В Курске почтут память воинов, погибших в локальных конфликтах

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. В Курске в этот день состоится ряд мероприятий.

В 9.00 на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» пройдет памятная лития и митинг в честь воинов-курян, погибших при исполнении служебного долга в локальных конфликтах.

В 11.00 курском педагогическом колледже в этот день пройдет видеоконференция «Под знаком добра и памяти против терроризма», в которой примут участие сотрудники и студенты курских ссузов.

В 14.00 школе № 35 им. К Воробьева в режиме ВКС пройдет программа для школьников «Пока терроризм жив, каждый из нас – под прицелом».