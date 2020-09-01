Более 400 человек попросили покинуть место отдыха по весомым причинам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С начала года в Курской области утонуло сорок человек, из них шестеро детей. Большинство трагедий произошло на необорудованных пляжах, где не было спасателей. Основная причина печальных происшествий – купание в пьяном виде.

Инспекторы ГИМС регулярно проводили рейды на водных объектах и выезжали на совместные патрулирования с сотрудниками аварийно-спасательной службы, УМВД, Росгвардии, пограничного управления ФСБ, представителями органов местного самоуправления, общественных организаций.

Более 400 человек попросили покинуть место отдыха по весомым причинам, в их числе 73 подростка, которые отдыхали без сопровождения взрослых. Составлено 88 протоколов об административных правонарушениях, в том числе выписано десять штрафов на сумму более 13 тысяч рублей.