Редкие книги из курской областной научной библиотеки будут доступны на сайте

Издания оцифровали с помощью специального сканера Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Уникальные книги из редкого фонда Курской областной научной библиотеки имени Н.Н. Асеева появятся онлайн в свободном доступе. Прочитать их можно будет на сайте Асеевки: kurskonb.ru и в Национальной электронной библиотеке: rusneb.ru.

Чтобы оцифровать издания, библиотека при поддержке регионального комитета по культуре приобрела специальный современный сканер. Средства на него были выделены из областного бюджета.

Оцифровка книжных памятников, рукописей и печатных изданий, которые имеют историческую, духовную, материальную и культурную ценность, - одно из направлений национального проекта «Культура», который реализуется с января прошлого года.