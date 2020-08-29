Курского ветерана наградили Почетной грамотой Министерства обороны

К благодарности прилагалась выписка из приказа за подписью генерала армии Сергея Шойгу

Представители авиационной бригады в поселке Халино вручили ветерану Великой Отечественной войны Ивану Григорьевичу Дорохину Почетную грамоту Министерства обороны России «за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы». К благодарности прилагалась выписка из приказа за подписью генерала армии Сергея Шойгу.

Во время Великой Отечественной войны Иван Григорьевич - уроженец села Мелового Горшеченского района, был наводчиком орудия, а затем 28 лет прослужил техником в авиации.

Примечательно, что сын и внук героя тоже выбрали военную профессию —оба капитаны 2-го ранга, а правнук учится в Горной академии в Санкт-Петербурге.