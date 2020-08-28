Возле курских школ установили новые светофоры

В текущем году на объектах будут также установлены камеры

В регионе продолжаются работы по повышению безопасности дорожного движения. Дорожники устанавливают барьерное ограждение, остановочные комплексы и современные светофоры, внедряют в дорожную сеть интеллектуальную транспортную систему.

Основное внимание уделяется безопасности пешеходов. Вблизи образовательных учреждений на дорогах с наибольшей интенсивностью движения заменят светофоры. Объекты оснастят специальной кнопкой, нажав которую пешеход сможет переключить сигнал.

Первые такие светофоры установлены в селе Дьяконово Октябрьского района около Залининской средней школы и возле школы № 2 в Обояни. Сейчас они работают в тестовом режиме. Подобные планируют установить в Советском, Курском и Обоянском районах.

В текущем году на объектах будут также установлены камеры наблюдения, которые позволят анализировать транспортный поток, интенсивность движения пешеходов и фиксировать правонарушения со стороны водителей.