Курян приглашают принять участие в фестивале «Курское яблоко»

Каждый желающий может проявить творческую фантазию Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Центр народного творчества «Русь» приглашает всех желающих принять участие в открытом городском фестивале «Курское яблоко». Заявки принимаются по 2 сентября включительно.

Каждый желающий может проявить творческую фантазию и принять участие в номинациях конкурса:

• Частушка о курском яблоке. (Видеозапись исполнения частушки или текстовый документ с частушкой/частушками).

• Исполнение танца «Яблочко». (Видеозапись с исполнением танца).

• Рисунок на тему «Курское яблоко». (Фото или скан конкурсной работы).

• Фото с изображением яблок, яблонь, сада.

• Сувенир фестиваля (авторская работа): значки, майки, магниты, изделия из дерева, глиняные игрушки, вышивка, открытки с изображением яблока (яблони) и другие. (Фото и само изделие).

Заявки принимаются на электронную почту ЦНТ «Русь» cnt-rus@mail.ru с пометкой «Курское яблоко». Подробности можно узнать по телефону 37-06-56.