В Курской области вертолет санавиации совершил 49 вылетов

Санитарный вертолет – это настоящая палата реанимации и интенсивной терапии в небе

С конца мая санитарный вертолет доставил 51 пациента в больницы Курска, Нижнего Новгорода и Москвы. В первую очередь экстренно эвакуировались пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом, пострадавшие в ДТП с тяжелыми травмами, угрожающими жизни.

Санитарный вертолет – это настоящая палата реанимации и интенсивной терапии в небе. Контракт на работу службы санитарной авиации был заключен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» до 20 августа.

До конца года для транспортировки экстренных пациентов будут использоваться реанимобили класса «С». В начале 2021 года при поступлении финансирования из федерального бюджета будет заключен новый контракт.