В Курске задержали семейную пару закладчиков

Подозреваемых арестовали, возбуждено уголовное дело Фото: УМВД России по Курской области.

Курские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 34-летнего курянина и его 29-летнюю сожительницу, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков. Оба были ранее судимы.

Куряне распространяли наркотики через тайники-закладки. Информацию о тайниках они передавали через мессенджеры. Пару задержали на улице Станционной в Курске при попытке сбыта оптовой партии героина.

Сотрудники полиции установили, что наркотик привезли из другого региона и предназначался он для распространения на территории Курской и соседних областей. В рюкзаке подозреваемого находились десять больших свертков, каждый из которых был расфасован на более мелкие партии.

Также героин обнаружили при обыске в квартире подозреваемого и в кармане его сожительницы. Задержанные признались, что этот героин предназначался для собственного потребления. В общей сложности оперативники изъяли более 200 свертков весом более 500 грамм.

Подозреваемых арестовали, возбуждено уголовное дело. Курянам грозит до 20 лет лишения свободы.