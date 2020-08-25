1200 курян зарегистрировались в качестве самозанятых

Платить налог можно без отчетности Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 1 июля 2020 года у жителей Курской области появилась возможность регистрироваться в качестве самозанятых. Этот статус могут получить те, кто создает услугу или продукт без посредников, у кого нет работодателя и наемных сотрудников.

При этом доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Платить налог можно без отчетности, достаточно зарегистрироваться в специальном мобильном приложении или на сайте ФНС.

«Самозанятый спокойно может запускать рекламу своих товаров и услуг. Налоговая нагрузка минимальная, отчисления в пенсионный фонд не обязательны. В перспективе мы рассчитываем, что самозанятые смогут претендовать на такие же меры поддержки, как и предприниматели. Уже сейчас им доступны консультации, участие в вебинарах, обучение», - сообщил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.