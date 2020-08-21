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В Курске возобновило работу отделение медреабилитации

Пациентов принимают по предварительной записи
Светлана ВолковаСветлана ВолковаСветланаВолкова
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Пациенты, перенесшие коронавирус, также могут пройти здесь курс

Пациенты, перенесшие коронавирус, также могут пройти здесь курс

Фото: Из архива КП.

В курской поликлинике №1 работает отделение медицинской реабилитации. В связи с ограничительными мероприятиями во время пандемии оно было закрыто, работа его возобновилась теперь.

Медицинскую реабилитацию в поликлинике №1 проходят не только пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, пострадавшие в ДТП, больные круглосуточных и дневных стационаров кардиологического, неврологического и травматологического профилей, но и перенесшие COVID-19.

- Со дня открытия мы приняли уже более 600 пациентов. Для тех, кто перенес коронавирус, организованы индивидуальные занятия дыхательной гимнастикой и физиопроцедуры, которые способствуют улучшению дыхательной экскурсии легких. На данный момент в отделении на реабилитации после пневмонии у нас находится восемь больных, – рассказала главный врач медучреждения Ольга Тутова.

В связи с пандемией прием в отделении ограничен и ведется по предварительной записи. В день на реабилитацию принимают не более 30 пациентов.