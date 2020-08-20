Металлоинвест: курс на устойчивое развитие и модернизацию

Выручка и чистая прибыль Компании упали из-за пандемии Фото: предоставлено пресс-службой

Металлоинвест объявил финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2020 года.

- По итогам первого полугодия 2020 года выручка Компании снизилась на 14% до 3,1 млрд долларов. Это в первую очередь обусловлено существенным падением средних цен реализации всех видов товарной продукции, вызванным пандемией COVID-19 и ухудшением экономической активности на мировом рынке. При этом по результатам отчетного периода Компания проявила гибкость в части перераспределения товарных потоков, сохранив высокий уровень рентабельности EBITDA – 36,5%, - рассказал заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании «Металлоинвест» Алексей Воронов. - Чистый долг Компании за первое полугодие 2020 года снизился на 9% до 3,4 млрд долларов.

Модернизация продолжается

При этом на предприятиях компании за этот период произошел ряд ключевых событий. В частности введены в эксплуатацию машины непрерывного литья заготовок №3 на ОЭМК после завершения технического перевооружения, модернизирована обогатительная фабрика МГОКа с целью увеличения объемов производства концентрата, реконструирована обжиговая машина №3 на МГОКе для внедрения передовой технологии дополнительного измельчения концентрата.

В числе ключевых финансовых событий первого полугодия можно отметить размещение рублевых облигаций серии БО-04 на сумму 10 млрд руб. и серии БО-10 на сумму 5 млрд руб.

Также компания заключила соглашение с банком ING для привлечения ECA-финансирования в размере 11,7 млн евро. Открыта кредитная линия в Международном банке экономического сотрудничества (МБЭС) на сумму до 40 млн евро. Кроме того, Металлоинвест подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне «ruAA» со стабильным прогнозом от рейтингового агентства Эксперт РА

Устойчивое развитие

В первом полугодии компания утвердила Экологическую программу на 2020–2025 гг. с объемом инвестиций более 21 млрд рублей. На предприятиях Металлоинвеста увеличен фонда оплаты труда на 5% (1,7 млрд руб. с учетом отчислений на социальное страхование)

Также утверждена программа мероприятий социально-экономического партнерства на 2020 год

Сотрудники Компании получили материальную помощь в период пандемии COVID-19 – всего около 600 млн рублей.

На поддержку системы здравоохранения в регионах присутствия направлено более 2,4 млрд рублей.

Новые назначения

В Компании произошли новые назначения на ключевые должности – Назим Эфендиев (Генеральный директор), Алексей Воронов (Заместитель генерального директора по финансам и экономике), Андрей Белышев (Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом), Юлия Шуткина (Директор по цифровой трансформации), Олег Крестинин (Заместитель генерального директора – коммерческий директор), Антон Захаров (Управляющий директор МГОКа)

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выручка 3 075 млн долл. (-14,2% по сравнению с 1П 2019 )

EBITDA 1 059 млн долл. (-24,9%)

Рентабельность EBITDA 36,5% против 41,6% в 1П 2019

Чистая прибыль 530 млн долл. (-48,0%)

Чистый долг 3 409 млн долл. (-9,2% по сравнению с 31 декабря 2019 г.)

Чистый долг / EBITDA LTM 1,6x против 1,5x на 31 декабря 2019 г.

Капитальные затраты 209 млн долл. (-5,4%)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Железная руда 20,2 млн тонн (+2,6%)

Окатыши 14,2 млн тонн (+0,6%)

ГБЖ/ПВЖ 4,1 млн тонн (+1,6%)

Чугун 1,3 млн тонн (-7,2%)

Сталь 2,5 млн тонн (+4,6%)