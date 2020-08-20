Под Курском сгорели 600 тюков соломы

Скирда состояла из 600 тюков соломы весом по 150 кило каждый Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре в селе Износково поступило на пульт «Службы спасения» Льговского района 19 августа в 20 часов 21 минуту. По сообщению горела тюкованная солома. Пожар произошел на открытой площадке для хранения грубых кормов в скирде тюкованной соломы. Скирда состояла из 600 тюков соломы весом по 150 кило каждый, рассказали в МЧС.

В тушении также принимали участие добровольная пожарная команда района, добровольцы Густомойского сельского совета, привлекалась приспособленная техника – автомобиль «ЗИЛ» с цистерной, трактор МТЗ-80 с прицепной емкостью.

- Удалось не допустить распространение огня на рядом расположенную скирду. На данный момент ведется работа по установлению причин пожара, - отметили в ведомстве.