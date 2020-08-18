В Курске школьник разбился на мотороллере

ДТП произошло в Сеймском округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 17 августа примерно в 19:30 в Курске.

- 15-летний школьник, не имея права на управление транспортным средством, ехал на мотороллере "Омакс" по улице Лучистая со стороны улицы Народная в направлении улицы Черняховского. Напротив дома 23 по улице Лучистая он не справился с управлением и врезался в впереди ехавший в попутном направлении автомобиль «Ниссан Альмера», за рулем которого был 19-летний водитель, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы.