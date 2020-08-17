Пациентка курской райбольницы очнулась в морге

Уровень здравоохранения в регионе оставляет желать лучшего, считают куряне Фото: Из архива КП.

ЧП произошло 13 августа в Горшеченской райбольнице Курской области. Одна из пациенток медучреждения очнулась в морге, куда ее отправили доктора отделения, решив, что женщина умерла, сообщает один из курских пабликов.

Родным сообщили о происшедшем. Но утром сотрудница морга обнаружила, что женщина жива, пациентку снова перевели в больницу, на этот раз в областной центр в реанимацию.

Главный врач райбольницы Романа Кондратенко после происшествия ушел в отпуск.

В комитете здравоохранения пообещали в ближайшее время прокомментировать этот случай и ситуацию в здравоохранении региона в целом.

Ранее КП сообщала, что в Курской областной больницев Курской областной больнице проводится "клинический разбор" по поводу смерти 21-летней пациентки.