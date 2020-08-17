В Курске после ремонта откроют школу №11

В Курске 1 сентября занятия в школах начнутся в "очном" режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 сентября после капитального ремонта откроется школа №11.

- Здание построено в 1936 году. 80 с лишним лет эксплуатации естественным образом сказались на состоянии строительных конструкций. Обследование объекта специалистами ООО «Коммунстройпроект» показало, что в здании имеются дефекты и повреждения, влияющие на эксплуатационную пригодность строительных конструкций, - сообщили в мэрии Курска.

Деятельность школы № 11 была временно приостановлена. Образовательный процесс был организован в школах №№ 3 и 12 им. С.Н. Перекальского.

В декабре 2019 года, после проведения конкурсных процедур был подписан контракт с ООО «Управление капитального строительства» на сумму более 48 миллионов рублей.

В школе заменены коммуникации, окна, кровля, отремонтирована система отопления, классы. В школе будет библиотека, медкабинет, столовая, спортзал. Сейчас приводится в порядок пришкольный стадион, начинается благоустройство прилегающей территории. Школа рассчитана на 140 мест.