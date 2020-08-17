По некоторым улицам города вечером страшно ходить Фото: Светлана ВОЛКОВА

В конце июля мэрия Курска сообщила, что мэр Виктор Карамышев побывал с "рейдом" на предприятии «Курские электрические сети».

- Главе города продемонстрировали техническое оснащение и рассказали, как идет подготовка к зиме. Сейчас в городе бесперебойное качественное электроснабжение. Оперативно-диспетчерская служба предприятия работает круглосуточно, в выходные и праздничные дни, - сообщили в горадминистрации.

Также глава города попросил отрегулировать вопрос включения уличного освещения, когда темнеет.

Между тем куряне жалуются на темноту во дворах. Так, во дворах мнгоэтажек на улице Заводской вечером царит кромешная тьма - видео, снятое после девяти вечера в микрорайоне КЗТЗ, нам прислали читатели. Аналогичная ситуация в соседнем сквере на улице Комарова - там уже давно не работают фонари.