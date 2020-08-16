В Курской области установили пост для проверки на коронавирус людей, прибывающих с курортов на автобусе

Фото предоставлено администрацией Курской области.

В Тимском районе организовали пост для дистанционной термометрии прибывающих с курортных направлений в Курскую область на автобусах. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации 15 августа. Как пояснили в ведомстве, на пункте идет круглосуточное дежурство медицинских работников. При необходимости они возьмут у курян анализ на Covid-19.

Напомним, ранее губернатор подписал распоряжение, согласно которому жители региона, прибывшие из других стран самолетом, обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию. В течение трех дней со дня прилета в Россию нужно пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР, затем разместить информацию о результате теста в специальной форме на портале Госуслуг.