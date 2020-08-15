Куряне смогут общаться с УК через мобильное приложение

В курских "управляйках" внедряют цифровизацию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во всех управляющих компаниях Курска началось внедрение цифрового сервиса. Цифровой сервис управления и автоматизации ЖКХ включает в себя мобильное приложение для жителей. Теперь отправить заявку и вызвать мастера можно с помощью приложения. Помимо этого жители могут оценить работу управляющей компании, что позволяет поддерживать обратную связь и своевременно реагировать на недочеты, пояснили в администрации региона.

По возникающим вопросам жители могут написать в оперативный чат с управляющей компанией, умная система также напомнит, когда нужно подать показания счетчиков и оплатить услуги ЖКХ. В приложении сохраняется история и детализация счетов.

- Начать работать через приложение рекомендовано всем курским УК. 24 компании уже активно внедряют данную систему. Местная власть сможет контролировать исполнение обращений граждан, поданных через приложение, – рассказал заместитель губернатора Курской области Вячеслав Берзин.

Программа по комплексной цифровизации ЖКХ и внедрению в УК электронного сервиса запущена в Курской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», проекта Минстроя по цифровизации городского хозяйства «Умный город» и проекта по цифровой трансформации ЖКХ Агентства стратегических инициатив.