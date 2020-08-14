В Курске продолжат реставрацию дома купца Гладкова

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Реставрация дома купца ГладковаРеставрация дома купца Гладкова будет продолжена. К такому выводу пришли эксперты после проведенных научных исследований реставрационных работ на объекте культурного наследия в Курске по улице Максима Горького, 15, сообщили в администрации региона.

Необходимость дополнительных научных изысканий обсуждалась на заседании Совета по градостроительной политике и охране объектов культурного наследия при Администрации Курской области.

Исследования провело ООО «Эксперт-Оценка», которое является разработчиком научно-проектной документации и осуществляет авторский, технический надзор и научное руководство.

И.о. начальника управления Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия Юрий Черкаев рассказал о выводах, которые сделали эксперты:

- Реставрационные работы по лепному декору проводятся в соответствии с разработанной научно-проектной документацией и рекомендациями ООО «Эксперт-Оценка». Объем воссоздаваемых элементов соответствует ранее определенному размеру и не превышает 30% от общего количества.