В Курске на Северо-Западе обворовали магазин

Подозреваемого задержали "по горячим следам" Фото: Из архива КП.

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции раскрыли кражу из круглосуточного магазина по проспекту Клыкова.

В полицию заявили о краже из кассы 26 тысяч рублей. Все это время продавец находился в соседнем помещении. Факт кражи был обнаружен, когда в магазин пришел покупатель, а купюр для сдачи в кассе не оказалось. Продавец сообщил о случившемся в полицию. Стражи порядка раскрыли преступление по «горячим следам».

- По подозрению в краже задержан 29-летний ранее судимый житель областного центра проник в помещение через окно. Мужчина признался, что успел потратить часть денег. Оставшиеся купюры полицейские обнаружили и изъяли в квартире подозреваемого. Курянин стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в полиции.