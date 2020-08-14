В Курске будут отключать свет

Отключения пройдут во всех районах города
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 17 по 21 августа с 09-00 до 17-00
улица 5-я Кислинская 72-110
8-й Степной переулок 49-63, 52-64;
9-й Степной переулок 51-63, 52А-58;
3-я Степная улица 49-57, 48-54;
10-й Степной переулок 33-43, 32-46;
11-й Степной переулок 33-47, 36-46;
12-й Степной переулок 19-31, 18-30;
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 17 по 21 августа:
Отключений не запланировано.
Тел. для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 17 по 21 августа с 8-30 до 17-00
Улица Куйбышева 1-38
Улица Железнодорожная 65-91, 66-92
Улица Козлова 41-75, 38-68
Улица Калинина 61-93 68- 96
19 августа 2020г с 13-30 до 16-00
Улица Тамбовская 3 -23, 2-34,
Тамбовский п-к 1-7, 16-26
Улица Попова 9-21, 4-26
Улица Минина 50-78
Улица Полевая 3-19, 2-26
Улица Кривецкая 3-19, 2-14
Улица Подвойского 1-23, 2-18
21 августа 13-30 до 16-00
Улица Союзная 5, 9, 13, 15, 17, 19, 10
Улица Краснознаменная 9, 9а
Тел. для справок: 26-32-10
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