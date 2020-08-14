В Курске будут отключать свет

Отключения пройдут во всех районах города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 августа с 09-00 до 17-00

улица 5-я Кислинская 72-110

8-й Степной переулок 49-63, 52-64;

9-й Степной переулок 51-63, 52А-58;

3-я Степная улица 49-57, 48-54;

10-й Степной переулок 33-43, 32-46;

11-й Степной переулок 33-47, 36-46;

12-й Степной переулок 19-31, 18-30;

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 августа:

Отключений не запланировано.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 17 по 21 августа с 8-30 до 17-00

Улица Куйбышева 1-38

Улица Железнодорожная 65-91, 66-92

Улица Козлова 41-75, 38-68

Улица Калинина 61-93 68- 96

19 августа 2020г с 13-30 до 16-00

Улица Тамбовская 3 -23, 2-34,

Тамбовский п-к 1-7, 16-26

Улица Попова 9-21, 4-26

Улица Минина 50-78

Улица Полевая 3-19, 2-26

Улица Кривецкая 3-19, 2-14

Улица Подвойского 1-23, 2-18

21 августа 13-30 до 16-00

Улица Союзная 5, 9, 13, 15, 17, 19, 10

Улица Краснознаменная 9, 9а

Тел. для справок: 26-32-10

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