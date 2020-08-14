Под Курском сгорели несколько строений

Пожар произошел днем Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

13 августа в 13:47 в службу спасения Курской области поступило сообщение о пожаре в селе Дружное Курчатовского района.

Здесь горел дом с надворными постройками. На момент пожара дул сильный ветер и пламя перебросилось на соседние строения. Огнеборцам удалось отстоять еще один расположенный рядом дом. Пожарные оперативно ликвидировали пожар, рассказали в МЧС.

В ходе тушения пожара огнеборцы также эвакуировали газовые баллоны, которые представляли дополнительную опасность.

Огонь повредил несколько надворных построек, общая площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 32 человека и 11 единиц техники. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара установят специалисты.