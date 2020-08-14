Куряне до места проведения фестиваля исторической реконструкции смогут добраться на автобусе

В регионе готовятся отметить годовщину Победы в Курской битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже сообщала, что 22 августа на территории мемориального комплекса «Поклонная высота 269» пройдет фестиваль исторической реконструкциипройдет фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе».

Мероприятие пройдет в Фатежском районе.

Для зрителей организованы следующие автобусные маршруты:

«Курск - мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» (отправление от площади Дзержинского в Курске в 11:00, 12:00, 13:00);

- «Мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» - Курск» (отправление от мемориального комплекса в 17:00, 18:00, 19:00);

- доставка туроператорами Курской области (отправление 22 августа в 11:30 от Красной площади; в стоимость поездки будет включено экскурсионное обслуживание).

Цена билета составит примерно 250 рублей. Услуги туроператоров будут немного дороже, так как в стоимость поездки включено экскурсионное обслуживание.

Из Курска до поселка Поныри можно добраться и поездом, а со станции ежечасно на мемориал «Поклонная высота 269» будут ходить автобусы. Цена билетов составит 50 рублей.

До места проведения мероприятия можно также добраться на личном автотранспорте.