В регионе регистрируют новые случаи заболевания ковид Фото: Из архива КП.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 августа 2020 года составило 6605 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 29 человек.

Из них сейчас на лечении 1097 пациентов: 249 находится в больницах, 848 – лечатся дома. На ИВЛ – 12 пациентов. Всего выписан 5461 пациент, в том числе 55 за последние сутки.

На сегодняшний день скончался 51 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.