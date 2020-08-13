В Курске покажут кино под открытым небом

Сеанс состоится при условии хорошей погоды

В Курской области продолжает свою работу XI сезон проекта «Открытый экран». В эту субботу, 15 августа, очередное мероприятие состоится в областном центре.

Начнется встреча со зрителями с музыкального выступления артистов Курской государственной филармонии в 19.30. А спустя полчаса вас ждет показ семейной комедии «Дорогой папа», 12+.

Бизнесмен Вадим Дюмин привык добиваться своих целей любой ценой. Но вот компания, оформленная когда-то на его маму, по завещанию должна достаться его дочери, которую он бросил много лет назад. Теперь «владелец империи» должен отправиться в родной город и убедить бывшую жену и дочь отказаться от наследства в …полмиллиарда долларов. Но в мире дочери манипуляции не работают, а за словом «дорогой» стоят совсем не деньги…

В ролях: Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Ирина Пегова, Иева Андреевайте, Владимир Сычев, Николай Шрайбер, Игорь Ясулович, Юлия Сулес, Варвара Малкова, Андрей Пермяков.

Режиссер фильма Михаил Расходников – автор нашумевшей драмы «Временные трудности». Новая картина снята по сценарию Павла Руминова («Статус: Свободен») и Тихона Корнева («Диггеры»). Все экстремальные сцены созданы без участия дублеров. В частности, от услуг каскадеров при съемках лобового столкновения двух машин отказалась актриса Ирина Пегова.

Организаторы просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а при плохом самочувствии оставаться дома.

При ухудшении погодных условий мероприятие будет отменено.