Курянину за двойное убийство и расправу над ветераном дали 25 лет колонии

Преступление произошло в 2018 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области вынесли приговор 26-летнему мужчине. Он признан виновным по п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. п. «в», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 166, ст. 264.1 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, покушение на убийство, сопряженное с разбоем, в том числе в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, разбой с причинением тяжкого вредя здоровью потерпевшего, кража, угон, повторное управление автомобилем в состоянии опьянения).

22 июля 2018 года мужчина совершил разбойное нападение с применением насилия на свою 90-летнюю соседку – ветерана Великой Отечественной войны и двух ее родственников – пенсионеров, которые скончались на месте. Хозяйка дома получила тяжелые травмы. Только благодаря оказанию своевременной медицинской помощи ее удалось спасти. После налета преступник угнал автомобиль убитых, на котором попытался скрыться. Его задержали в Ростовской области.

Суд дал курянину 25 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Первые семь лет он проведет в тюрьме.