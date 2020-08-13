Курский городской роддом снова работает по профилю

Роддом снова работает по профилю Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский городской клинический родильный дом снова принимает рожениц и пациенток по профилю. Напомним, медучреждение было перепрофилировано под ковидный стационар. Пациенты уже поступили в гинекологическое и родильное отделения. Учреждение посетил

С конца апреля, когда родильный дом работал в режиме ковидного стационара, здесь вылечили от коронавируса свыше 500 человек.

- Все противоэпидемические мероприятия в здании проведены, сделан косметический ремонт. Скоро здесь снова начнут появляться на свет младенцы, – рассказали в обладминистрации.

На первом этаже городского роддома организовано отделение обсервации. Все поступающие пациенты проходят тестирование на COVID-19.

Оборудование, приобретенное во время пандемии, останется в роддоме, в том числе современный рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, мониторы, бронхоскоп, аппараты ИВЛ. В медучреждении ведется монтаж модуля для компьютерного томографа.