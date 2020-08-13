Авиарейсы из Курска на юг продлили до конца сентября

Авиарейсы стали более востребованными Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала лета аэропорт Курска обслужил почти 11 тысяч пассажиров, из них 3,5 тысячи воспользовались рейсами в южном направлении – Симферополь, Анапа и Сочи.

Южные авиарейсы загружены практически на сто процентов, благодаря чему в июне-июле этого года объем пассажиропотока аэропорта увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Рейсы в Симферополь еженедельно по вторникам осуществляет авиакомпания «ИрАэро», по понедельникам и средам – «РусЛайн». Время в пути – 2 часа. По вторникам и субботам осуществляются полеты из Курска в Анапу. Сообщение в южном направлении продлится до 22 сентября.

С 1 января полеты в Сочи для курян стали круглогодичными. Рейсы осуществляются еженедельно в пятницу и воскресенье на комфортабельных самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути – 2 часа 10 минут.