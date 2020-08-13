Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Курске открылась школьная ярмарка

Распродажа на Центральном рынке будет работать до конца лета
КомментироватьОставить комментарий
До начала учебного года осталось чуть больше двух недель

До начала учебного года осталось чуть больше двух недель

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Последние дни августа - «жаркая» пора. В преддверии нового учебного года начинается массовая закупка школьных товаров.

Для обеспечения школьников необходимыми товарами к новому учебному году в Курске ежегодно организуется расширенная продажа товаров школьного ассортимента.

В ней принимают участие индивидуальные предприниматели и оптовые торговые предприятия, которые реализуют канцелярские товары, детскую одежду, обувь по приемлемым ценам.

Крупнейшая в Курске «школьная» ярмарка традиционно проводится на территории Центрального рынка. Работать она будет до 31 августа.

Образование