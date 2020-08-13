В Курске открылась школьная ярмарка

До начала учебного года осталось чуть больше двух недель Фото: Светлана ВОЛКОВА

Последние дни августа - «жаркая» пора. В преддверии нового учебного года начинается массовая закупка школьных товаров.

Для обеспечения школьников необходимыми товарами к новому учебному году в Курске ежегодно организуется расширенная продажа товаров школьного ассортимента.

В ней принимают участие индивидуальные предприниматели и оптовые торговые предприятия, которые реализуют канцелярские товары, детскую одежду, обувь по приемлемым ценам.

Крупнейшая в Курске «школьная» ярмарка традиционно проводится на территории Центрального рынка. Работать она будет до 31 августа.