В Курске активизировались велосипедные воры

Курян призывают быть более бдительными Фото: Светлана ВОЛКОВА

В эти выходные полицейские возбудили шесть уголовных дел по фактам краж велосипедов. Как было установлено, в каждом случае хозяева оставили технику возле дома, либо в подъезде на лестничной площадке без присмотра. По двум фактам сотрудники полиции уже установили подозреваемых и изъяли похищенные велосипеды.

- 26-летний курянин оставил велосипед на улице Ленина возле кафе без присмотра минут на 30. После заявления в полицию сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили подозреваемого, который ехал на велосипеде в районе улицы Коммунистическая. Это был 44-летний прежде судимый курянин, мужчина был пьян, - рассказали в полиции.

Велосипед изъяли, в установленном порядке его вернут законному владельцу. Еще один велосипед был изъят у 26-летнего курянина. Подозреваемого смогли опознать по кадрам видеонаблюдения, устаноленной в подъезде. Мужчина угнал транспорт из подъезда многоэтажки. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. Велосипед вернут хозяину, сказали в полиции.