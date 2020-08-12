Радиоклуб восстановливает события Курской битвы

Проект получил грантовую поддержку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более 25 лет активисты и волонтеры общественного молодежного спортивного радиоклуба «СПОРАДИК» занимаются поиском информации о событиях Курской битвы и устанавливают в память о сражениях и героях войны гранитные знаки в районах области.

Проект клуба, направленный на сохранение памяти о боях на Курской дуге победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов. На его реализацию выделено более 1 млн рублей.

Благодаря полученной поддержке члены клуба продолжат работу в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске и Российском главном военном архиве в Москве по поиску информации о событиях Курской битвы, не получивших широкой огласки. Они также займутся разработкой, изготовлением и установкой новых памятных знаков по материалам поиска в архивах.

В Курской области за годы существования клуба установлено пять памятных знаков: героическому расчету Александра Петрова, воинам 258-й Хабаровской стрелковой дивизии, танкисту Евгению Лебедеву, воинам 38-го мотоциклетного полка и памятник на Тепловских высотах.

Запланировано проведение туристических экскурсий для школьников из отдаленных сельских школ по памятным местам Курской битвы (после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии). На местах боев на Курской дуге будет также работать молодежная любительская радиостанция, операторы которой расскажут мировой общественности о значимости Великой Победы и ее героях.