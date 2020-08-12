В Курске действует "горячая линия" по вопросам лекобеспечения

В регионе все еще есть перебои с льготными лекарствами Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения и льготных лекарств, куда можно обращаться по телефону: 8 (4712) 58-67-19. Линия действует с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

С 1 февраля этого года денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1155,06 руб. в месяц и включает в себя в том числе обеспечение лекарствами на сумму 889,66 рубля. Восстановление права на получение федеральных льгот возможно только после подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд - не позднее 1 октября 2020 года.

В 2019 году куряне получили более 680 тысяч льготных рецептов на лекарственные препараты. Региональный бюджет на закупку льготных лекарств направил 499,7 млн рублей, федеральный - 693,3 млн рублей.