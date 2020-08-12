В Курске обновят остановочные павильоны

Остановки обещают привести в порядок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заключен муниципальный контракт на установку 12 новых и ремонт 30 существующих павильонов.

Подрядчик отремонтирует 17 остановочных комплексов на улице Карла Маркса (на участке от улицы Росинка до конечной остановки на проспекте Дериглазова), по два комплекса на улицах Студенческой, Косухина, Энтузиастов, Орловской, на Магистральном проезде и один на остановке «Понизовка». Пластиковые панели заменят на антивандальные.

Новые остановочные павильоны появятся на улицах Малых, Литовской, Заводской, Малышева, Сумской, Суворовской, Димитрова, на проспекте Ленинского Комсомола и во 2-м Воротнем переулке.

В прошлом году аналогичные павильоны были установлены на улицах Радищева, Конорева, Косухина, Сумской, Ильича, Кавказской, на Льговском повороте, на проспекте Клыкова и площади Добролюбова.