На Мемориале Памяти Павших почтили погибших моряков АПРК "Курск"

В Курске похоронены 12 подводников Фото: предоставлено пресс-службой

20 лет назад, 12 августа 2000 года в акватории Баренцева моря затонул атомный подводный ракетный крейсер «Курск». Весь экипаж АПРК «Курск» - 118 человек – погиб. По количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота, после взрыва боезапаса на Б-37: тогда, в 1962 году, погибли 122 человека.

Все находившиеся на борту «Курска» были посмертно награждены Орденом Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя Российской Федерации.

Прах двенадцати погибших подводников покоится в Городе воинской славы Курске на Мемориале павших в годы войны.

12 августа, в день памяти экипажа АПРК «Курск», на Мемориале Памяти Павших возложили венки и цветы к памятнику подводникам. В церемонии приняли участие жители города, родственники и друзья погибших моряков.

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После трагедии в Курск переселились семьи некоторых подводников из других регионов. А на мемориале памяти павших сейчас покоятся 12 моряков атомохода, среди которых не только куряне, но и ребята из других регионов

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