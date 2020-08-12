В Курске нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

ЧП произошло 11 августа Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

11 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны по проезду Светлый в Курске.

- Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 88 мм был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - рассказали в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.