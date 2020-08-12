В Щиграх Курской области построят школу и ФОК

Школа будет рассчитана на 650 учеников Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новая школа должна появиться в Щиграх в 2022 году в рамках госпрограммы, но в планах – привлечение инвесторов на условиях государственно-частного партнерства с использованием проекта повторного применения. Проектно-сметная документация уже готовится.

Как отметили в комитете образования и науки Курской области, это будет школа полного дня с примерами программ как основного, так и дополнительного образования. Учебное заведение рассчитано на 650 учеников, за обучение в нем платить не придется.

Проектно-сметная документация ФОКа будет готова уже к 1 октября. В нем предусмотрены многофункциональный игровой зал для баскетбола, волейбола, мини-футбола, а также два малых спортивных зала. В перспективе здесь появится бассейн.

- В 2020 году планируется построить физкультурно-оздоровительные комплексы в Большесолдатском, Горшеченском, Солнцевском районах, ФОК открытого типа в Обояни, бассейн в Пристени, ледовую арену в Суджанском районе. В шести районах появятся уличные площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО, – пообещал заместитель губернатора Курской области Александр Чуркин.