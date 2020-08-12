В курской БСМП возобновляют оказание экстренной медпомощи

БСМП начала работать как ковидный стационар с 19 мая Фото: Из архива КП.

В хирургическом корпусе городской больницы скорой медицинской помощи возобновляется оказание экстренной медицинской деятельности по хирургическому, урологическому, ангиохирургическому и токсикологическому профилям.

Ранее здесь находилось в резерве 325 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. За счет средств областного и федерального бюджетов сделан ремонт.

- Корпус преобразился, закуплена новая мебель, оборудование – аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, аспираторы, увлажнители, рентген-аппараты. Теперь здесь 225 коек для лечения хирургических больных, – рассказывает и.о. главного врача БСМП Андрей Озеров.

77 пациентов с COVID-19 продолжают лечение в двух других корпусах медучреждения. БСМП начала работать как ковидный стационар с 19 мая. За это время здесь вылечили от коронавируса 450 пациентов.

- Как только позволит эпидемиологическая ситуация, будем возобновлять в БСМП плановую медицинскую помощь. В будущем намерены организовать здесь сосудистое отделение, а на базе бывшего онкологического корпуса – центр амбулаторной онкологической помощи, – пояснила первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина.