В регионе продолжает действовать масочный режим Фото: Из архива КП.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 12 августа 2020 года составило 6548 человек.

В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 34 курян.

Из них под медицинским наблюдением 1166 пациентов: 257 находится в стационарных медучреждениях, 909 – в домашних условиях. На ИВЛ – 10 пациентов. Всего выписано 5335 пациентов, в том числе 60 за последние сутки.

На сегодняшний день скончался 51 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.