Курянам предложили жаловаться на перевозчиков в ГИБДД

В маршрутках появятся "горячие телефоны"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Теперь у курян появится новая возможность контролировать качество работы общественного транспорта, сообщили в мэрии Курска.
Городская администрация совместно с Центром компетенций Курской области разработали информационные стикеры. На них указан номер телефона ГИБДД, позвонив на который, горожане смогут сообщить о нарушении перевозчиком правил дорожного движения или скоростного режима.
Частные предприниматели, которые работают в сфере городских перевозок, откликнулись на предложение разметить наклейки. Эта мера будет стимулировать водителей к соблюдению требований безопасности.
В течение десяти дней стикеры будут размещены в салонах и на кузовах пассажирского транспорта.