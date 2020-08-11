Курянам предложили жаловаться на перевозчиков в ГИБДД

В маршрутках появятся "горячие телефоны" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Теперь у курян появится новая возможность контролировать качество работы общественного транспорта, сообщили в мэрии Курска.

Городская администрация совместно с Центром компетенций Курской области разработали информационные стикеры. На них указан номер телефона ГИБДД, позвонив на который, горожане смогут сообщить о нарушении перевозчиком правил дорожного движения или скоростного режима.

Частные предприниматели, которые работают в сфере городских перевозок, откликнулись на предложение разметить наклейки. Эта мера будет стимулировать водителей к соблюдению требований безопасности.

В течение десяти дней стикеры будут размещены в салонах и на кузовах пассажирского транспорта.