Куряне держат в банках свыше 130 млрд рублей

Объем вкладов за июнь вырос в регионе на 2,1% Фото: Из архива КП.

К 1 июля 2020 года общая сумма банковских вкладов жителей Курской области достигла 131,1 млрд рублей. За год сумма на счетах по вкладам курян выросла на 8,9%. Об этом сообщает курское отделение Банка России.

При этом темп прироста объема вкладов физических лиц в рублях составил 8,9%, в долларах США – 6,6%, а объем вкладов населения в евро, напротив, снизился почти на 1%. По-прежнему население региона предпочитает хранить денежные средства в национальной валюте. Так, доля рублевых вкладов в этой денежной массе составила к началу июля 2020 года 91%.

Общий объем банковских вкладов жителей области только за июнь вырос на 2,1%, преимущественно за счет роста рублевых вкладов.

- Банковские вклады остаются привлекательным инструментом сохранения средств. Ставки по вкладам превышают уровень инфляции в регионе, а система страхования вкладов гарантирует возврат средств в сумме 1,4 млн рублей, – отметил управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.