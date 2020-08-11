Оркестр Валерия Гергиева сыграет на месте сражений Курской битвы

Выступление пройдет в рамках большого концертного тура по местам воинской славы Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 августа в 20:00 на открытой площадке поселка Поныри выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт приурочен к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Впервые в год празднования 75-летия Великой Победы решено провести концерт в поселке Поныри в память о погибших воинах, державших оборону и не допустивших продвижение противника.

Концертный тур Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра начался 9 августа. В рамках тура, который продлится до 20 августа, артисты посетят города-герои и города воинской славы.

Организаторами концерта предприняты все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.