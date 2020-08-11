В двух районах Курской области зафиксирован рост заражений коронавирусом

В регионе продлен срок действия особого режима Фото: Из архива КП.

За минувшие сутки в Суджанском районе Курской области зафиксировано 11 новых случаев коронавируса, в том числе два в Судже, в Железногорске - восемь, в Курске - семь.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 19 женщин и 12 мужчин. Возраст больных: 7-14 лет – один человек, 15-17 лет – один человек, 18-29 лет – один человек, 30-49 лет – 13 человек, 50-64 года – 10 человек, старше 65 лет – пять человек.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 11 августа 2020 года составило 6514 человек.6514 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 31 пациента.

Из них сейчас на лечении 1192 пациента: 252 находятся в больницах, 940 – лечатся дома. На ИВЛ – 15 пациентов. Всего выписано 5275 пациентов, в том числе 45 за последние сутки