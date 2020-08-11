Курян предупредили о грозах и тумане

В Курске похолодает Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 11 августа до 21:00 12 августа будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди. Ночью местами грозы, туман. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах местами порывы 15-17 м/с. Температура по области ночью 9 - 14º тепла, днем 18-23º тепла.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.