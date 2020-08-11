В Курске порводят расследование по фактам вредных выбросов

Оба предприятия находятся приблизительно в одном районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областной комитет экологической безопасности и природопользования поступали жалобы от курян на загрязнение окружающей среды в результате деятельности двух асфальтобетонных заводов.

Одно предприятие расположено по Магистральному проезду в областном центре, другое - в Рышково Курского района.

Инспекторы комитета экологической безопасности и природопользования Курской области провели на объектах проверку.

- Экологи зафиксировали факт выбросов белого и серого дыма и наличие неприятного запаха на производстве. Проводится административное расследование. Отборы проб воздуха сделает специализированная лаборатория, - сообщили в администрации региона.

По итогам проверки в случае выявления нарушений к предприятиям будут применены меры в соответствии с действующим законодательством РФ, сказал источник.