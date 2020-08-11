Курская область увеличила внешнеторговый оборот с Венгрией

В первом квартале внешнеторговый оборот вырос почти в семь раз Фото: Светлана ВОЛКОВА

За счет роста экспорта в I квартале этого года увеличился внешнеторговый оборот Курской области с Венгрией. Его объем составил $2,5 млн, что в 7,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в администрации региона.

Из Курской области в Венгрию поставляются каучук, резина, древесина и изделия из нее, древесный уголь, продукция машиностроительного комплекса, алюминий, руды и концентраты железные. В этом году основным предприятием–экспортером стал Михайловский ГОК.

В наш регион из Венгрии импортируется в том числе продукция машиностроительного комплекса, живые деревья, злаки, цветы, продукция химической и текстильной промышленности, изделия из черных металлов, предметы мебели.

Венгрия и Курская область сотрудничают не только в торгово-экономической, но и научно-технической, гуманитарной и культурной сферах.

Соглашение между администрацией Курской области и Министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии действует с 2015 года. Сотрудничают также Курская ТПП и Венгерско-Российский комитет при Венгерской ТПП. Побратимские связи установлены между городами Курчатов и Харкань. Активно взаимодействуют высшие учебные заведения, осуществляя обмен студентами, работая над научными проектами. ЮЗГУ сотрудничает с Будапештским университетом технических и экономических наук и университетом Корвина в Будапеште, КГСХА - с университетом св. Иштвана.