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Курян приглашают обсудить проект сквера русско-татарской дружбы

Высказать свое мнение можно будет 13 августа
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В Курске будет одним сквером больше

В Курске будет одним сквером больше

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр компетенций Курской области приглашает всех желающих обсудить проект сквера русско-татарской дружбы подготовленный специалистами Минстроя Татарстана.

Обсуждение проекта состоится 13 августа в 18:30 по адресу Курск, ул. Радищева, 66А.

Общественная территория появится в частном секторе проспекта Дружбы в Курске и будет носить имя поэта Габдуллы Тукая. Предполагается, что на этом участке обустроят детскую игровую зону, спортивную площадку, сцену для проведения мероприятий, арт-объект из букв и беговую дорожку.